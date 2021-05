Τέλος από την Κρίσταλ Πάλας ο Χόντσον, όλο και πιο κοντά ο Λάμπαρντ (pic)

Τέλος εποχής για τον Ρόι Χόντσον. Ο 73χρονος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Συγκεκριμένα, θα βρίσκεται κανονικά στα παιχνίδια με Άρσεναλ (19/05, 21:00) και Λίβερπουλ (23/05, 18:00) και στη συνέχεια θα αποχαιρετήσει την ομάδα που καθοδηγούσε σχεδόν εδώ και μια τετραετία.

Οι άνθρωποι της Κρίσταλ Πάλας φαίνεται πως έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του, καθώς σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα ο άλλοτε τεχνικός της Τσέλσι, Φρανκ Λάμπαρντ αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου, από τη νέα σεζόν.

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.

Thank you for everything, Roy

