Ο διαιτητής της αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα φορέσει πάνω του κάμερα, όπου θα καταγράφει όλες του τις κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το βράδυ της Δευτέρας (6/5) για την 36η αγωνιστική της Premier League με το παιχνίδι να έχει μια ιδιαιτερότητα.

Ο διαιτητής του παιχνιδιού, Τζάρεντ Γκίλετ, θα φορέσει μία κάμερα σώματος, η οποία θα καταγράφει όλες του τις κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο, την επικοινωνία με τους βοηθούς και τους ποδοσφαιριστές και γενικώς όλα όσα λαμβάνουν χώρα στο χορτάρι.

BREAKING: 🚨 Jarred Gillett will be wearing a "RefCam" for tonight’s match between Crystal Palace and Manchester United as part of filming for a one-off programme promoting Match Officials 📷 pic.twitter.com/AbkYq5lvaZ

Πρόκειται για κάτι που θα συμβεί πρώτη φορά στην Premier League, με την Μπουντεσλίγκα να το έχει ήδη δοκιμάσει φέτος, στο παιχνίδι της Άιντραχτ με την Βόλφσμπουργκ.

🚨👀 The DFL have released the footage for their ‘RefCam’ which was collected during Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg.



A documentary called “Referees Mic’d Up” which follows ref Daniel Schlager and the VAR team during the match, will be released.



pic.twitter.com/WWW9KWQvwt