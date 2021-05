Πλησιάζει στην Κρίσταλ Πάλας ο Λάμπαρντ (pic)

Ο Φρανκ Λάμπαρντ πριν από τέσσερις μήνες αποχώρησε από τον πάγκο της Τσέλσι. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ο 42χρονος τεχνικός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στους πάγκους.

Εδώ κι αρκετό διάστημα η Κρίσταλ Πάλας έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον άλλοτε τεχνικό των «μπλε». Ωστόσο τώρα, οι δύο πλευρές φαίνεται πως είναι σε σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και το μόνο που μένει να φανεί είναι αν ο Λάμπαρντ κάτσει στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, ενόψει της νέα σεζόν.

Crystal Palace are still in contact with Frank Lampard and his agente as potential new manager - talks progressing. Abdallah Sima from Slavia Praga is among the options as new signings, also in case Lampard will be appointed. #CPFC

