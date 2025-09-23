Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τους Galacticos και τις αναμετρήσεις σε Κύπελλο Ελλάδος, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και στο Carabao Cup.

Στις 14:00 το καθημερινό ραντεβού με τους Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube. Οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης, μαζί με τον Κώστα Ψάρρα αναλύουν όλες τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο κι όχι μόνο. Απευθείας συνδέσεις με Θεσσαλονίκη για όλο το ρεπορτάζ της Stoiximan Super League.

Στις 20:00, ο Άρης υποδέχεται τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης» για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, σε απευθείας μετάδοση από την Cosmote Sport1.

Στην Αγγλία, η Λίβερπουλ τίθεται αντιμέτωπη με τη Σαουθάμπτον στο Carabao Cup (Action 24), ενώ η Μίλαν φιλοξενεί στο Σαν Σίρο τη Λέτσε για το Coppa Italia στις 22:00 (Nova Sports 2).

Στις 22:15, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει τη Ρίο Άβε στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας (Cosmote Sport3), ενώ η ποδοσφαιρική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται στις 22:30 με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Λεβάντε και Ρεάλ Μαδρίτης (Nova Sports Prime).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας