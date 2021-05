Ηταν Αύγουστος του 2016 όταν ο πρώην άσος της Αστον Βίλα και της Μάντσεστερ Σίτι, Ντάλιαν Ατκινσον έπεσε νεκρός από υπέρμετρη αστυνομική βία.

Ο 48χρονος τότε πρώην ποδοσφαιριστής, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης στις 15 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς στην περιοχή του Τέλφορντ, φωνάζοντας σε μία γειτονιά, με αποτέλεσμα οι γείτονες να καλέσουν την αστυνομία. Στο σημείο βρέθηκε ο 42χρονος αστυνομικός Μπέντζαμιν Μονκ, που είναι κατηγορούμενος για τον θάνατο του Ατκινσον, μαζί με την συνάδελφό του, Μαίρη Ελεν Μπέτλι Σμιθ, επίσης κατηγορούμενη με ελαφρύτερες όμως κατηγορίες. Ο Μονκ κατηγορείται πως χρησιμοποίησε το taser πολύ περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο, ενώ κατηγορείται επίσης πως κλώτσησε στο κεφάλι τον πρώην ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα να «σβήσει» αυτός λίγες στιγμές αργότερα.

Χθες ξεκίνησε η δίκη της υπόθεσης στο Μπέρμιγχαμ, με τον αστυνομικό να κατηγορείται από την οικογένεια του θύματος πως έκανε υπερβολική χρήση του taser. Σύμφωνα με όσα είπαν οι δικηγόροι στο δικαστήριο, χρησιμοποίησε το taser για 33 δευτερόλεπτα πάνω στο σώμα του Ατκινσον, χρόνος έξι φορές μεγαλύτερος από τα όσα προβλέπει ο νόμος, ενώ κατηγορούν επίσης τον αστυνομικό πως τον κλώτσησε δύο φορές στο κεφάλι.

Live: Police officer charged with murder of ex-Aston Villa footballer

Follow the latest updates in the Dalian Atkinson Taser trial here https://t.co/in0PMoNBmU

— The Telegraph (@Telegraph) May 4, 2021