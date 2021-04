Η Πάλας έδειχνε να έχει ζορίσει τρομερά την Λέστερ το βράδυ της Δευτέρας, με την ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς να έχει μείνει πίσω στο σκορ από το 12ο λεπτό με το 10ο γκολ του Ζαχά τη φετινή σεζόν.

Οι «αλεπούδες» δεν είχαν τρόπους να βρουν απάντηση στο πρώτο 45λεπτο, όμως, ο Κελέτσι Ιεανάτσο άλλαξε όλη την ιστορία της αναμέτρησης, συνείσφερε στον μέγιστο βαθμό στη μεγάλη ανατροπή της Λέστερ και ο Νιγηριανός διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του μέχρι και αυτή τη στιγμή!

Πριν από αρκετά χρόνια (2011) ο Κελέτσι Ιεανάτσο έχασε αιφνίδια τη μητέρα του, έπειτα από μάχη με ασθένεια. Όλα έγιναν πολύ σύντομα. Δεν πρόλαβαν να κάνουν πολλά στην πατρίδα του για να τη βοηθήσουν κι έτσι η οικογένεια του ποδοσφαιριστή έπρεπε ν' αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη απώλεια, συνεχίζοντας την διαδρομή της ζωής, με έναν φύλακα άγγελο από πάνω τους.

Όση παρηγοριά κι αν προσφέρει αυτό, ο χαμός της μάνας δεν ξεπερνιέται όσο κι αν μπεις σε διαδικασία να σκεφτείς ότι είναι πάντοτε μαζί σου, σε κάθε σου βήμα... Ο Ιεανάτσο κατάλαβε πως πλέον μαζί με τον πατέρα του έπρεπε ν' αναλάβουν δράση, με τον ποδοσφαιριστή να έχει άλλα τρία αδέρφια, δυο αγόρια κι ένα κορίτσι...

«Ο πατέρας μου έμεινε πίσω να τους βοηθάει κι εγώ πήγα στο Μάντσεστερ μόνος μου... Ήμουν περήφανος που στα 19 μου κατάφερα να φύγω και να μείνω μόνος μου. Είχα πίστη στον εαυτό μου. Με βοήθησαν και τα αδέρφια μου να σταθώ στα πόδια μου ψυχολογικά. Ό,τι κάνω, είναι για την μητέρα μου και για την οικογένειά μου» έχει δηλώσει.

Φέτος, μετά το χατ-τρικ που είχε πετύχει κόντρα στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (5-0) μέσα στον Μάρτιο και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας στην Αγγλία, είχε πει με «σπασμένη» φωνή: «Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την περίσταση για να αφιερώσω τα γκολ στις μαμάδες όλου του κόσμου, αυτές που πάντα μας προσέχουν... Χαρούμενη γιορτή της μητέρας σε όλες...».

If you didn't see Kelechi Iheanacho's post match interview after scoring a hatty today take a look..

What a lovely bloke.

