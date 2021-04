Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που έκαναν τα αφεντικά των μεγάλων κλαμπ της Αγγλίας και φυσικά και την συμβολή του Άραβα ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι που συμφώνησε για την δημιουργία της κλειστής Λίγκας.

Παρ' όλα αυτά, με καθαρά αθλητικά επιχειρήματα και προτάσσοντας τις αξίες του ποδοσφαίρου και των σπορ, ο Καταλανός προπονητής των «πολιτών» ανέφερε:

«Δεν είναι αθλητισμός όταν δεν σε νοιάζει αν θα χάσεις. Δεν είναι αθλητισμός να μην μπορεί η προσπάθεια που καταβάλλεις να επιβραβευθεί... Θα ήθελα ο πρόεδρος και η επιτροπή που συστάθηκε να βγουν δημόσια και να μιλήσουν στον κόσμο για την απόφαση που πήραν».

Pep Guardiola: “The sport is not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and the reward don't exist, it's not a sport. It's not a sport if it doesn't matter if you lose." @footballdaily pic.twitter.com/235WFRqbbC

"I would love the president and this committee to go out around the world and say what is the reason why they took this decision."

Pep Guardiola says he isn't the right man to give any answers on Manchester City's inclusion in the 'European Super League' pic.twitter.com/9aV72tMdxK

— Football Daily (@footballdaily) April 20, 2021