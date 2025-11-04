Ο Πεπ Γκουαρδιόλα «ανησυχεί» για την αμυντική λειτουργία της Άρσεναλ: «Ελπίζω κάποια μέρα να δεχθούν γκολ, είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις»
Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, δήλωσε ότι η Άρσεναλ «φαίνεται ασταμάτητη αυτή τη στιγμή», καθώς διατήρησε το προβάδισμα των έξι βαθμών στην κορυφή μετά τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου, ενώ ο Καταλανός αστειεύτηκε λέγοντας ότι ελπίζει να «δεχτούν ένα γκολ κάποια μέρα».
Οι «Κανονιέρηδες» συνεχίζουν τα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν της Μπέρνλι το Σάββατο (01/11) με τους Βίκτορ Γιόκερες και Ντέκλαν Ράις να σκοράρουν στη νίκη με 0-2 και τον Ντάβιντ Ράγια να κρατάει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στη Premier League ανέπαφη την εστία του.
Δείτε ΕπίσηςΓκουαρδιόλα: «Στην αρχή η Σίτι θεωρούνταν... τελειωμένη, τώρα είναι σειρά της Λίβερπουλ»
Ήταν 28 Σεπτεμβρίου, όταν κάποια ομάδα και συγκεκριμένα η Νιούκαστλ με τον Νικ Βολτεμάντε, κατάφερε να πετύχει γκολ εναντίον της Άρσεναλ.
Αυτή η αμυντική υπεροχή των παικτών του Μικέλ Αρτέτα, φαίνεται ότι έχει «ανησυχήσει» τον Πεπ Γκουαρδιόλα που ελπίζει ότι η ομάδα του θα μπορέσει να ανταγωνιστεί με την Άρσεναλ για το τίτλο του πρωταθλητή.
«Αυτή τη στιγμή είμαστε έξι βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, η οποία φαίνεται ασταμάτητη επειδή παίζει φανταστικά. Δεν δέχεται γκολ, είναι πολύ σταθερη, μπορεί να βρει σκορ από πολλές διαφορετικές καταστάσεις, θέσεις και από πολλούς παίκτες. Αλλά ακόμα και έτσι, νομίζω ότι όταν κάνουμε και εμείς αυτό το βήμα λίγο καλύτερα (δηλαδή όταν αρχίσουν να σκοράρουν και άλλοι παίκτες εκτός του Χάαλαντ), θα είμαστε πιο κοντά τους, τα παιχνίδια θα είναι πιο κλειστά και θα μπορέσουμε να τους ανταγωνιστούμε για τον τίτλο».
Οι «κανονιέρηδες» έχουν μέχρι στιγμής την καλύτερη άμυνα σε όλη την Ευρώπη έχοντας δεχτεί μόνο τρία γκολ σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Γκουαρδιόλα αστειευόμενος σημείωσε περί αυτού πως: «Ας ελπίσουμε ότι η Άρσεναλ θα δεχτεί ένα γκολ κάποια μέρα. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις».
‘Hopefully Arsenal can concede one goal one day right?’ 🤣— Stan Sport Football (@StanSportFC) November 2, 2025
Pep Guardiola knows the Gunners are still the ones to chase in this season’s title race.
↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/NX3P6D8Aip
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.