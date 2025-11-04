Ο Πεπ Γκουαρδιόλα «ανησυχεί» για την αμυντική λειτουργία της Άρσεναλ: «Ελπίζω κάποια μέρα να δεχθούν γκολ, είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Μπόρνμουθ, παραδέχθηκε την αγωνιστική ανωτερότητα της Άρσεναλ.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, δήλωσε ότι η Άρσεναλ «φαίνεται ασταμάτητη αυτή τη στιγμή», καθώς διατήρησε το προβάδισμα των έξι βαθμών στην κορυφή μετά τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου, ενώ ο Καταλανός αστειεύτηκε λέγοντας ότι ελπίζει να «δεχτούν ένα γκολ κάποια μέρα».

Οι «Κανονιέρηδες» συνεχίζουν τα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν της Μπέρνλι το Σάββατο (01/11) με τους Βίκτορ Γιόκερες και Ντέκλαν Ράις να σκοράρουν στη νίκη με 0-2 και τον Ντάβιντ Ράγια να κρατάει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στη Premier League ανέπαφη την εστία του.

Ήταν 28 Σεπτεμβρίου, όταν κάποια ομάδα και συγκεκριμένα η Νιούκαστλ με τον Νικ Βολτεμάντε, κατάφερε να πετύχει γκολ εναντίον της Άρσεναλ.

Αυτή η αμυντική υπεροχή των παικτών του Μικέλ Αρτέτα, φαίνεται ότι έχει «ανησυχήσει» τον Πεπ Γκουαρδιόλα που ελπίζει ότι η ομάδα του θα μπορέσει να ανταγωνιστεί με την Άρσεναλ για το τίτλο του πρωταθλητή.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε έξι βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, η οποία φαίνεται ασταμάτητη επειδή παίζει φανταστικά. Δεν δέχεται γκολ, είναι πολύ σταθερη, μπορεί να βρει σκορ από πολλές διαφορετικές καταστάσεις, θέσεις και από πολλούς παίκτες. Αλλά ακόμα και έτσι, νομίζω ότι όταν κάνουμε και εμείς αυτό το βήμα λίγο καλύτερα (δηλαδή όταν αρχίσουν να σκοράρουν και άλλοι παίκτες εκτός του Χάαλαντ), θα είμαστε πιο κοντά τους, τα παιχνίδια θα είναι πιο κλειστά και θα μπορέσουμε να τους ανταγωνιστούμε για τον τίτλο».

Οι «κανονιέρηδες» έχουν μέχρι στιγμής την καλύτερη άμυνα σε όλη την Ευρώπη έχοντας δεχτεί μόνο τρία γκολ σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Γκουαρδιόλα αστειευόμενος σημείωσε περί αυτού πως: «Ας ελπίσουμε ότι η Άρσεναλ θα δεχτεί ένα γκολ κάποια μέρα. Είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις».