Κλοπ: «Τα αφεντικά είναι ένα κομμάτι, ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλους» (vid)

Ο Κλοπ είναι άνθρωπος με άποψη, δεν φοβάται να πει αυτό που σκέφτεται και πιστεύει, δεν φοβάται τις συνέπειες και δεν είχε κανένα πρόβλημα να τονίσει ξανά και ξανά πως το θέμα της υπογραφής της Λίβερπουλ για την European Super League είναι καθαρά θέμα των Αμερικανών ιδιοκτητών και κανενός άλλου.

«Οι ιδιοκτήτες πήραν την απόφαση. Είναι απλά ένα κομμάτι του κλαμπ. Όμως ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλους. Οπότε θα πρέπει όλοι να ηρεμήσουν με αυτό το πράγμα. Ο Γκάρι Νέβιλ μίλησε για το You ''ll never walk alone δίχως να έχει το δικαίωμα αυτό, αλλά καλό θα ήταν να μιλάει για τις αποφάσεις, που λαμβάνονται.

Ας ηρεμήσουμε όλοι κι εσείς στον Τύπο γιατί κι εμείς είμαστε άνθρωποι. Και είμαι σίγουρος πως οι οπαδοί της Λιντς που φώναζαν εις βάρος μας δεν ήξεραν πως δεν είχαμε καμία ανάμειξη. Δεν είναι ότι εμείς είπαμε “ωραία, ας προχωρήσουμε την Super League”» είπε ο Kloppo.