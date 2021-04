Μουρίνιο: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι λέει ο Πογκμπά» (vid)

Σύμφωνα με τον Γάλλο μέσο της Γιουνάιτεντ, ο Πορτογάλος τεχνικός προσπάθησε να εναντιωθεί στους ποδοσφαιριστές, κάτι που δε βοήθησε ιδιαίτερα το κλίμα στα αποδυτήρια.

Από την πλευρά του, ο «Special One» δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Πογκμπά και μετά το τέλος του αγώνα με την Έβερτον πήρε θέση, λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρουν τα λεγόμενα του πρώην παίκτη του.

«Τι να πω για τα σχόλια του Πολ Πογκμπά. Θα ήθελα να πω πως δεν θα μπορούσε να με νοιάζει… λιγότερο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι λέει για μένα. Δεν με απασχολεί και δεν δίνω σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.

"I would like to say I couldn't care less with what he says."

