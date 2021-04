Ο Πογκμπά με τον Μουρίνιο διέλυσαν παντελώς την σχέση τους το 2018, προτού ο Πορτογάλος προπονητής απομακρυνθεί τελικά από τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» στα τέλη εκείνης της χρονιάς.

Οι δυο τους, αν και ξεκίνησαν εξαιρετικά και οδήγησαν την Γιουνάιτεντ και στην κατάκτηση του Europa League, δεν τα έβρισκαν καθόλου στην πορεία και η σχέση τους στο Μάντσεστερ μονάχα ως παντελώς διαταραγμένη μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Μιλώντας ανοιχτά για την επικοινωνία του με τον πρώην προπονητή του, ο Πογκμπά ανέφερε:

«Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στον Σόλσκιερ και τον Μουρίνιο. Ο Όλε δεν θα καταφερθεί ενάντια στους παίκτες του κι αν έχει κάτι μαζί σου, απλά δεν θα σε επιλέξει να παίξεις. Όχι όμως και να σε αντιμετωπίζει σαν να μην υπάρχεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των δύο προπονητών.

Με τον Μουρίνιο τη μια μέρα είχαμε καλή σχέση και την άλλη πραγματικά δεν ήξερες τι μπορεί να έχει συμβεί και ήταν έτσι. Δεν μπορώ ακόμα και τώρα να το εξηγήσω αυτό που συνέβαινε...».

