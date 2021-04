Οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν βρει... υγεία με τον Γερμανό προπονητή στην άκρη του πάγκου κι αυτός έχει καταφέρει να μην καταγράψει ούτε μια ήττα στη μέχρι στιγμής θητεία του στο «τιμόνι» του κλαμπ, μετρώντας 14 παιχνίδια!

Οι δύο νίκες και τα τρία clean sheets στις αναμετρήσεις του Μάρτη τον κατέστησαν κορυφαίο όλων όπως ανακοίνωσε η Premier League, ενώ, ο Κελέτσι Ιεανάτσο της Λέστερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής για τον συγκεκριμένο μήνα.

Πέτυχε πέντε γκολ σε μόλις 11 τελικές προς τον αντίπαλο στόχο στα ματς του πρωταθλήματος, ενώ, έγινε ο 4ος Νιγηριανός που παίρνει το βραβείο του μήνα στην Premier μετά τους Τζέι - Τζέι Οκότσα, Πίτερ Οντεμβίγκι και Όντιον Ιγκάλο.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi #PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7

