«Βλέπουμε τα σχόλια, ακούμε τις προσβολές, αισθανόμαστε το μίσος...».

Με αυτό το μότο και με το μήνυμα πως η αδράνεια του κόσμου έχει επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την διατήρηση του ρατσισμού στον αθλητισμό και την ανθρωπότητα γενικότερα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλεί τον κόσμο να είναι αμείλικτος όταν αντικρίζει διακρίσεις.

«Θα είχαμε τόσους τίτλους; Τόσες μεγάλες μεταγραφές; Τόσα καθοριστικά γκολ; Θα είχαμε τα γκολ των Φέρντιναντ και του Γιορκ; Την τρομερή νύχτα στο Παρίσι;» αναρωτιέται η ομάδα στο βίντεο που ετοίμασε...

Δείτε το:

We the comments.

We the abuse.

We the hatred.

But without an inclusive and diverse history, what would we have?#allredallequal #SeeRed pic.twitter.com/m08smRuCIY

— Manchester United (@ManUtd) April 2, 2021