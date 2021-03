Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το καλοκαίρι του 2024 θα συνεχίσει ο Ανιμπάλ Μεζμπρί! Πρόκειται για 18χρονο Γάλλο χαφ, ο οποίος θεωρείται τεράστιο ταλέντο στις ακαδημίες της ομάδας. Φέτος με την Under-23 των «κόκκινων διαβόλων» μετρά 14 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ. Ο Ανιμπάλ είχε βρεθεί και στο στόχαστρο άλλων ομάδων, ωστόσο, η Γιουνάιτεντ τον «έδεσε» με τετραετές συμβόλαιο!

EAL DONE: Manchester United have announced that Hannibal has signed a new long-term contract with the club. (Source: @ManUtd) pic.twitter.com/c2loFANTJ2

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 15, 2021