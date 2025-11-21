Οι πρωταθλητές Ισπανίας «σκανάρουν» την αγορά των επιθετικών και το όνομα του Χάρι Κέιν προκρίνεται για το προσεχές καλοκαίρι, ενώ δεν αποκλείεται άμεσα να ξεκινήσουν συζητήσεις!

Τις περασμένες ημέρες, υπήρξαν διάφορα ρεπορτάζ των ισπανικών μέσων, που υποστήριζαν πως η Μπαρτσελόνα τσεκάρει σοβαρά την περίπτωση του Χάρι Κέιν, προς αντικατάσταση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο, με την οικονομική κατάσταση των Καταλανών να μην έχει... συνέλθει ακόμη, πολλοί θεώρησαν πως πρόκειται απλώς για φήμες. Αμ δε! Νέο δημοσίευμα της Mundo Deportivo αναφέρει πως οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Ισπανίας όχι μόνο έχουν θέσει ως απαραίτητη την απόκτηση ενός στράικερ, αλλά το όνομα του Άγγλου είναι εκείνο που όντως προκρίνεται.

Η κατάσταση με τον Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει σε λίγους μήνες δεν έχει ξεκαθαρίσει, αναφορικά με το αν θα ανανεώσει ή θα αποχωρήσει, όμως το ισπανικό μέσο εξηγεί πως οι αρμόδιοι των «μπλαουγκράνα» έχουν... κλειδώσει στην περίπτωση Κέιν. Πέρα από την άνεσή του στο σκοράρισμα, αλλά και το γεγονός πως ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της Μπάρτσα, ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έχει ρήτρα αποδέσμευσης 65 εκατ. ευρώ για το θέρος του 2026, και, η Mundo σημειώνει ότι ο σύλλογος είναι πεπεισμένος πως μπορεί να προβεί στην πληρωμή αυτού του ποσού.

Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν και από την εξελίξεις γύρω από τον «Λέβα», όμως ο... καπνός για τον Κέιν υπάρχει και δεν αποκλείεται σύντομα να γίνει... φωτιά. Ήδη ο Άγγλος μετράει 23 γκολ και 3 ασίστ σε 17 αγώνες την τρέχουσα περίοδο!