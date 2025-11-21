Μπαρτσελόνα: Έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις για την απόκτηση του Κέιν
Τις περασμένες ημέρες, υπήρξαν διάφορα ρεπορτάζ των ισπανικών μέσων, που υποστήριζαν πως η Μπαρτσελόνα τσεκάρει σοβαρά την περίπτωση του Χάρι Κέιν, προς αντικατάσταση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ωστόσο, με την οικονομική κατάσταση των Καταλανών να μην έχει... συνέλθει ακόμη, πολλοί θεώρησαν πως πρόκειται απλώς για φήμες. Αμ δε! Νέο δημοσίευμα της Mundo Deportivo αναφέρει πως οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Ισπανίας όχι μόνο έχουν θέσει ως απαραίτητη την απόκτηση ενός στράικερ, αλλά το όνομα του Άγγλου είναι εκείνο που όντως προκρίνεται.
Η κατάσταση με τον Λεβαντόφσκι, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει σε λίγους μήνες δεν έχει ξεκαθαρίσει, αναφορικά με το αν θα ανανεώσει ή θα αποχωρήσει, όμως το ισπανικό μέσο εξηγεί πως οι αρμόδιοι των «μπλαουγκράνα» έχουν... κλειδώσει στην περίπτωση Κέιν. Πέρα από την άνεσή του στο σκοράρισμα, αλλά και το γεγονός πως ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της Μπάρτσα, ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έχει ρήτρα αποδέσμευσης 65 εκατ. ευρώ για το θέρος του 2026, και, η Mundo σημειώνει ότι ο σύλλογος είναι πεπεισμένος πως μπορεί να προβεί στην πληρωμή αυτού του ποσού.
Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν και από την εξελίξεις γύρω από τον «Λέβα», όμως ο... καπνός για τον Κέιν υπάρχει και δεν αποκλείεται σύντομα να γίνει... φωτιά. Ήδη ο Άγγλος μετράει 23 γκολ και 3 ασίστ σε 17 αγώνες την τρέχουσα περίοδο!
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Harry Kane has a €65m release clause to leave Bayern Munich!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 20, 2025
Barcelona are particularly interested in him due to his goalscoring and associative play capabilities.
A deal is gaining momentum for next summer. ✨
— @mundodeportivo pic.twitter.com/vNLsxVcTT4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.