Ο Τιάγκο φέρνει γρουσουζιά στην Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» (pic)

Ο 29χρονος Ισπανός μέσος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τον τραυματισμό του στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες. Ωστόσο, ακόμα και μετά την επιστροφή του στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους «Reds», η τύχη δεν είναι με το μέρος του.

Κι αυτό διότι σε 17 συμμετοχές που έχει καταγράψει φέτος, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει δίχτυα αλλά ούτε και να μοιράσει κάποιο γκολ σε συμπαίκτη του. Οχι μόνο αυτό, αλλά όπως φαίνεται φέρνει γρουσουζιά και στην ομάδα του, όταν αυτή αγωνίζεται στο «Άνφιλντ».

Ο Τιάγκο έχει αγωνιστεί έως τώρα σε έξι εντός έδρας παιχνίδια της Λίβερπουλ, αλλά σε κανένα από αυτά η ομάδα του δε νίκησε. Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Αγγλίας, έχοντας τον Τιάγκο στην ενδεκάδα τους, μέτρησαν πέντε ήττες και μία ισοπαλία.

Thiago Alcantara has now played six times in the Premier League at Anfield. He’s lost five and drawn one.

He has played 17 times for Liverpool, he has scored no goals and made no assist. #LFC

