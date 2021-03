Ο Άλαν δεν το σκέφτηκε στιγμή και ήθελε να δείξει στον μικρό ότι δεν είναι μόνος του και δεν χρειάζεται να αισθάνεται άσχημα.

Αμέσως πήρε την μηχανή και ξύρισε τα μαλλιά του, έχοντας εμφανιστεί και το βράδυ της Δευτέρας στο ματς της Έβερτον απέναντι στην Σαουθάμπτον με το νέο look.

Το χαμόγελο του γιου του τα έλεγε όλα τη στιγμή που τον άφησε ο Άλαν να τον κουρέψει και ο ποδοσφαιριστής έκανε την εμφάνισή του στο ματς των «ζαχαρωτών» με τους «αγίους» με το στυλ που σίγουρα θα κάνει τον μικρούλη να χαμογελάει συνέχεια...

Everton midfielder Allan has shaved his hair off in support of his son, who was recently diagnosed with alopecia. Father of the year

