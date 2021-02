Έβερτον: Μετά τον θρίαμβο, βοήθησαν άστεγους στο Λίβερπουλ! (pics)

Ο νυν χαφ της Έβερτον και ο παλαίμαχος φουλ μπακ αλλά αιώνιος θρύλος των «ζαχαρωτών», γύρισαν στους δρόμους της πόλης και βοήθησαν άστεγους, αγοράζοντάς τους ροφήματα και φαγητό για να περάσουν λίγες μέρες κάπως πιο άνετα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Αν μη τι άλλο ένας εξαιρετικός τρόπος για να πανηγυρίσουν για το σπουδαίο αποτέλεσμα που πήρε η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι στο «Άνφιλντ» το βράδυ του Σαββάτου με τα γκολ των Ριτσάρλισον και Σίγκουρντσον για το τελικό 2-0.

Day after a derby win at anfield, davies and baines strolling up bold street buying homeless fellas drinks wow pic.twitter.com/qeDaX3ivcG

— Nathan Pickering (@nathanpicko1) February 21, 2021