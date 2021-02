Ρουμενίγκε: «Ο Σαλάχ είναι ο Μέσι της Αφρικής»

Δεν έβρισκε άλλα λόγια για να αποθεώσει τον 28χρονο Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, ο οποίος ναι μεν τον αποθέωσε αλλά ξεκαθάρισε πως ο Σαλάχ δεν βρίσκεται ακόμα στα σχέδια της Μπάγερν.

«Κατά τη γνώμη μου, ο Σαλάχ είναι ο Μέσι της Αφρικής και φυσικά έχει τις ικανότητες να παίξει για τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Αυτό που έχει πετύχει ο Σαλάχ μπορεί να συγκριθούν με αυτό που έκανε ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτη. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν σκοπεύουμε να υπογράψουμε τον Σαλάχ. Θα ήταν τιμή μας, όμως, να τον αποκτούσαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως ο Σαλάχ βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεπεράσει φράγμα των 200 γκολ καριέρας σε συλλογικό επίπεδο, ενώ ο Λιονέλ Μέσι έχει ξεπεράσει ήδη τα 650 τέρματα.

Bayern Munich's Karl-Heinz Rummenigge on Mohamed Salah:

"Salah is the Messi of Africa and of course he got the skills to play in the best teams in the world.”

[ON Time Sports] pic.twitter.com/1Tp37tqlxh

— Goal (@goal) February 9, 2021