Ράσφορντ: «Μεγάλη τιμή που ξεπέρασα τον Βασιλιά Έρικ» (pic)

Ο Μάρκους Ράσφορντ έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του στη νίκη της ομάδας του με το εντυπωσιακό 9-0 επί της Σαουθάμπτον, πετυχαίνοντας ένα γκολ.

Ετσι, έφτασε τα 83 γκολ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται στην 14η θέση της λίστας των σκόρερ και θέλει άλλα τρία για να ξεπεράσει και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον Άγγλο επιθετικό να είναι ενθουσιασμένος που ξεπέρασε ένα... είδωλο του, τον Έρικ Καντονά.

«Είναι μία ιδιαίτερη στιγμή για μένα που είναι από μικρό παιδί υποστηρικτής της Γιουνάιτεντ, να ξεπερνάω το ρεκόρ του "Βασιλιά Έρικ". Εξαιρετική ομαδική προσπάθεια» έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

special moment for me as a boyhood United fan, passing King Eric’s record. Loved it out there tonight, great team performance pic.twitter.com/lhsuqCUEqU

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 2, 2021