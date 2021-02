Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της αγοράς του Μπεν Ντέιβις, η Λίβερπουλ αντάλλαξε στόπερ με την Πρέστον. Στην αντίπερα όχθη του Λάνκασαϊρ μετακινείται ο Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ, ο 20χρονος Ολλανδός σέντερ μπακ, ο οποίος θα αγωνιστεί στην Championship απλά ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Φαν Ντεν Μπεργκ ήταν η μοναδική μεταγραφή των Reds το καλοκαίρι του 2019, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ από την Τσβόλε και μέχρι φέτος αγωνίστηκε μόλις 4 φορές με την ανδρική ομάδα.

Preston North End have completed the season-long loan of Liverpool’s Dutch centre half Sepp Van Den Berg.

Sepp van den Berg has joined @pnefc for the rest of the season.

Good luck

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021