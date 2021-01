Ο Φαν Ντάικ ήθελε να μοιραστεί τη στιγμή με τους ακόλουθούς του στα social media και τους οπαδούς της Λίβερπουλ, φανερώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση και τα πρώτα χτυπήματα στη μπάλα, πατώντας χορτάρι.

Ένα τρίμηνο μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στο ισόπαλο (2-2) της Λίβερπουλ με την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ», ο Φαν Ντάικ βγήκε στο γήπεδο και άρχισε να παίζει μπάλα δίχως φόβο για τα πόδια του, κάνοντας γκελ.

Μια ηθική δικαίωση, πάντως, την πηρε πριν από λίγο καιρό με την παραδοχή του λάθους που είχε γίνει από τον VAR και τη διαιτησία για την μη αποβολή του Πίκφορντ σ' εκείνο το ματς με τα «ζαχαρωτά».

Virgil is back out on the pitch. pic.twitter.com/cgPX0YcWHP

