Ο ενεργός ακτιβισμός του Μάρκους Ράσφορντ ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου μέσα στο 2020 και άγγιξε ολόκληρο το Νησί, ταρακουνώντας το αγγλικό σύστημα για χάρη των παιδιών της χώρας. Η αξιέπαινη εκστρατεία του προς την εξασφάλιση δωρεάν γευμάτων σε όλα τα σχολεία ήταν μια νίκη βαθιάς αναγνώρισης και δόξας, μια νίκη που τον έχρισε MBE και που τον μετέτρεψε σε «ήρωα» και αθλητή-πρότυπο για τη νέα γενιά. Αυτή τη φορά, οι τιμές προς τον επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδόθηκαν από την Ένωση Συντακτών (FWA), η οποία και απένειμε το σχετικό βραβείο του 2020 στον 23χρονο επιθετικό.

Κι αν οι περισσότεροι που θα βρίσκονταν στη θέση του μπορεί να επαναπαύονταν μετά τα όσα έχει πετύχει σε λιγότερο από έναν χρόνο, ο Ράσφορντ βρίσκεται μόνο στην αρχή του αξιοθαύμαστου αγώνα του, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την παραλαβή του Tribute Award:

«Είμαστε ακόμη στην αρχή ενός, όπως βλέπω, μακρινού ταξιδιού. Σίγουρα δεν βρίσκομαι ακόμη στο στάδιο της ανακούφισης, αισθάνομαι ότι μπορούμε να δώσουμε ακόμη περισσότερα, να κάνουμε ππιο πολλά βήματα μπροστά. Στα θετικά, έχουμε ήδη κάνει κάποια πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά προσωπικά επειδή έγινε αυτό δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε και να είμαστε χαρούμενοι για ό,τι έχουμε πετύχει. Αυτό που μετράει είναι το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή αυτών των παιδιών.

Ξέρουμε ότι έχουμε προσεγγίσει πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους είχαν την πρόσβαση όλα αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχουν ακόμη άνθρωποι εκεί έξω που πραγματικά δοκιμάζονται. Αν μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά έστω και σε ποσοστό 5-10% στη ζωή του καθενός εξ αυτών, τότε όλοι είμαστε σε μια καλή βάση και μπορούμε να αρχίσουμε να θέτουμε τα θεμέλια για το μέλλον».

I appreciate this, thank you @theofficialfwa and thank you @WayneRooney for the message. Loved that https://t.co/i69aNN2ERW

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 14, 2021