Ο Μάρκους Ράσφορντ αντίκρισε τις εικόνες που του έστειλαν και που δημοσίευσαν στα social media ορισμένες οικογένειες έπειτα από τα τρόφιμα που παρέλαβαν ως μέρος του προγράμματος της Κυβέρνησης του Τζόνσον για τα παιδιά των σχολείων και δεν του άρεσε καθόλου αυτό που είδε.

Τα τρόφιμα ήταν ελάχιστα και μάλιστα, υποτίθεται θα έπρεπε να διαρκέσουν τρεις ολόκληρες μέρες για τα παιδιά, με τον 23χρονο επιθετικό να τονίζει πως πρέπει να γίνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που τελικά έκαναν οι κυβερνώντες...

Then imagine we expect the children to engage in learning from home. Not to mention the parents who, at times, have to teach them who probably haven’t eaten at all so their children can...

We MUST do better. This is 2021 https://t.co/mEZ6rCA1LE

