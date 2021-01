Οι Λονδρέζοι έχασαν περίπου 20 εκατομμύρια από αυτά που είχαν δώσει εκείνοι για να πάρουν τον υψηλόσωμο επιθετικό από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το 2019, ωστόσο, από τη στιγμή που δεν μπορούσε ν' ανταποδώσει αυτά που περίμεναν τα «σφυριά», τον παραχώρησαν.

Ο Άγιαξ επισημοποίησε την απόκτησή του για τα επόμενα 4,5 χρόνια και τον έκανε μεταγραφή – ρεκόρ στην ιστορία του με τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ που διέθεσε για την αγορά.

Bonjour @HallerSeb

Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021