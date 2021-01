Τζένοα και Φενέρμπαχτσε φαβορί για την απόκτηση του Παπασταθόπουλου (pic)

Μπορεί ο Ολυμπιακός να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, ωστόσο σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τόσο η Τζένοα όσο η Φενέρμπαχτσε έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ελληνα κεντρικού αμυντικού.

Η Τζένοα μάλιστα αυτή τη χρονική στιγμή δείχνει να είναι το πρώτο φαβορί, με ιταλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως η ιταλική ομάδα έχει κάνει πρόταση στον Σωκράτη για τα επόμενα δύο χρόνια. Από την άλλη βέβαια, δυνατά στην διεκδίκηση του έχει μπει και η Φενέρ, με τον Παπασταθόπουλο να καλείται να αποφασίσει άμεσα.

Sokratis Papastathopoulos will decide soon his next destination, Genoa and Fenerbahçe have asked for the Greek centre back. Both clubs are pushing to sign him - he’s leaving Arsenal in the next weeks. #AFC #transfers @SkySport https://t.co/hziEmFylKH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2021