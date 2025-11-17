Ο Μουζακίτης στο Gazzetta για Κωστούλα και το βραβείο του: «Πολύ περήφανος για τον Μπάμπη, έξτρα κίνητρο για μένα το βραβείο»

Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε τα σχόλιά του στις δηλώσεις του στο Gazzetta για τον φίλο του και άλλοτε συμπαίκτη του, τον Κωστούλα, καθώς και για το βραβείο του στην Ιταλία.

Ήταν το Σάββατο όπου ο Χρήστος Μουζακίτης βίωσε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό. Έλαβε μία τιμητική διάκριση καθώς ήταν ο νικητής του Golden Boy Web 2025! Λίγες ώρες μετά θα έπαιζε βασικός με την Εθνική μας ομάδα που θα έπαιρνε τη νίκη με σκορ 3-2.

Ο Μουζακίτης ήταν λοιπόν ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025. Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατέκτησε το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα.

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta μετά τον αγώνα της Ελλάδας στη μεικτή ζώνη του Καραϊσκάκη, όπου στάθηκε και στον Κωστούλα, που εκτός των άλλων είναι και πολύ καλός του φίλος.

- Είναι για σένα μία μέρα (Σάββατο) όπου κατέκτησες το βραβείο Golden Boy, που έπαιξες βασικός στην Ελλάδα και που είδες τον φίλο σου, Μπάμπη Κωστούλα να αγωνίζεται πρώτη φορά στην Εθνική.

Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Μπάμπη. Είναι ένα παιδί που το αξίζει και το έχει κερδίσει όλο αυτό μόνος του και με τη δουλειά του. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για αυτόν. Και όπως είπες για το Golden Boy ήταν ένα έξτρα κίνητρο για τη σημερινή (του Σαββάτου) εμφάνιση και για να έχω ακόμα περισσότερο το

μυαλό μου και να αποδώσω.

- Ήταν για εσάς μία σημαντική νίκη αυτή από πλευράς ψυχολογίας;

Πραφανώς. Εάν και δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον ήταν μία μεγάλη νίκη για εμάς.