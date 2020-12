Ο αρχηγός της Άστον Βίλα καθοδήγησε την ομάδα του σε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας με τη νίκη (3-0) στο ντέρμπι του «Χόθορνς» απέναντι στην Γουέστ Μπρομ και αυτή ήταν η 5η εξόρμηση με «τρίποντο» στις πιο πρόσφατες έξι που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα η ομάδα του Ντιν Σμιθ.

Ο Λίβερμορ ήταν εκείνος που αποβλήθηκε για τους «baggies» στο πρώτο ημίχρονο του Κυριακάτικου αγώνα με πολύ άσχημο χτύπημα στα πόδια του Γκρίλις με τις τάπες.

Αυτομάτως ήταν ο τέταρτος ποδοσφαιριστής από την έναρξη της σεζόν 2019-2020 που βλέπει κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Άγγλο μεσοεπιθετικό!

4 - Since the start of last season, Jake Livermore is the fourth player to receive a Premier League red card for a foul on Jack Grealish (incl. second yellows), the most of any player in this time. Bait. #WBAAVL pic.twitter.com/x74CRfd77F

— OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2020