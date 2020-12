Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ νίκησαν βάζοντας όσα γκολ δέχθηκαν από Άστον Βίλα και Τότεναμ αντίστοιχα (pic & vids)

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχαν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο μετά τις εμφατικές νίκες που πήραν με 7-0 επί της Κρίσταλ Πάλας και με 6-2 της Λιντς, αντίστοιχα.

Ετσι οι «Reds» παραμένουν στην κορυφή του πρωταθλήματος με 31 βαθμούς μετά από 14 αγώνες ενώ η Γιουνάιτεντ πλησιάζει στην κορυφή ούσα στην 3η θέση με 26 βαθμούς, έχοντας ματς λιγότερο.

Ωστόσο, υπήρξαν και άσχημες στιγμές και για τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Η 4η Οκτωβρίου είναι μια μέρα την οποία γρήγορα θέλουν να αφήσουν πίσω του και οι δύο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» γνώρισαν την ήττα με 6-1 από την Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ» και η Λίβερπουλ δέχθηκε μία συντριβή άνευ προηγουμένου με σκορ 7-2 από την Άστον Βίλα!

Παρ' όλα αυτά αμφότερες οι ομάδες, πέτυχαν νίκες αυτή την αγωνιστική, βάζοντας όσα γκολ δέχθηκαν εκείνη τη μέρα! Η Λίβερπουλ με τα επτά γκολ εκτός έδρας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και η Γιουνάιτεντ απέναντι στη Λιντς στο «σπίτι» της.

Manchester United and Liverpool conceded 6 and 7 on the same weekend... they've now scored 6 and 7 on the same weekend

2020 just keeps on delivering pic.twitter.com/Z4bXCIj80E

— SPORTbible (@sportbible) December 20, 2020