Τα ρεκόρ που έφερε στην επιφάνεια η εμφατική επτάρα της Λίβερπουλ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας ήταν πολλά και εντυπωσιακά. Ωστόσο, το πιο σημαδιακό ανήκει στον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός coach έγραψε ιστορία, αφού με την ευρύτερη εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της Λίβερπουλ στο Νησί, ο ίδιος έγινε ο coach των Κόκκινων με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία τους στην Premier League!

Ο «Κλόπο» έφτασε τις 127 νίκες στο πρωτάθλημα σε 196 παιχνίδια, ξεπερνώντας έτσι τον μέχρι πρότινος κορυφαίο, Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε σταματήσει στις 126 σε σύνολο 228 αγώνων.

127 - This was Jürgen Klopp’s 127th league victory in charge of Liverpool, overtaking Rafael Benítez (126) as the Reds boss with the most wins in Premier League history. Icon. pic.twitter.com/NR7AM7o51N

— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020