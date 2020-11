Κλοπ: «Θα αργήσει να επιστρέψει ο Τιάγκο...»

Τις υπηρεσίες του Ισπανού μέσου θα χρειαστεί να στερηθεί για λίγες ακόμα ημέρες ο Γιούργκεν Κλοπ, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γερμανός τεχνικός, ο Τιάγκο δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του.

«Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για τον Τιάγκο. Οταν τραυματίστηκε εκείνη τη μέρα, τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπέφερε και από έναν άλλο άσχημα τραυματισμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει σοβαρό αντίκτυπο στο γόνατό του. Δεν μπορώ να πω πότε ακριβώς θα είναι και πάλι μαζί μας, ωστόσο θα χρειαστεί καιρός για να επανέλθει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Kloppo.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τιάγκο έχει να αγωνιστεί από τις 17 Οκτωβρίου στο 2-2 με την Έβερτον, όπου και υπέστη τον συγκεκριμένο τραυματισμό στο γόνατο, μετά το σκληρό μαρκάρισμα από τον Ριτσάρλισον.

