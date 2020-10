Νεύρα, ένταση και πολλές αψιμαχίες είχε το ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ. Οι «Reds» όχι μόνο δεν κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο για... χιλιοστά, αλλά είδαν και τον Φαν Ντάικ, να παθαίνει ρήξη χιαστών και να τίθεται νοκ-άουτ, για τους επόμενους 7-8 μήνες.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, φοβήθηκε πως πέρα από τον Ολλανδό αμυντικό, θα έχανε και τον Τιάγκο, ο οποίος δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον επιθετικό της Έβερτον, Ριτσάρλισον. Μάλιστα, το τάκλιν του Βραζιλιάνου, έκανε τον Τζο Γκόμες, να πέσει στο χορτάρι, θεωρώντας πως ο Τιάγκο, τραυματίστηκε σοβαρά.​

Ο κεντρικός αμυντικός των πρωταθλητών Αγγλίας, γνωρίζει πολύ καλά από σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και το πόσο δύσκολη είναι η επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Τελικά, ο Ισπανός μέσος της Λίβερπουλ, δεν υπέστη σοβαρή ζημιά και ολοκλήρωσε κανονικά το ματς.

Πάντως, η αντίδραση του Γκόμες τα λέει όλα...

Gomez’s reaction to the Thiago challenge, knowing he’s been thru bad injuries himself

