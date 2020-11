Μεγάλο «πλήγμα» προέκυψε για την Έβερτον και τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο Λούκας Ντιν τέθηκε νοκ-άουτ για τους επόμενους δύο μήνες.

Ο Γάλλος αριστερός μπακ, από τους πιο πολύτιμους παίκτες της ομάδας του και ίσως ο καλύτερος στη θέση του στη φετινή Premier League, τραυματίστηκε στον αστράγαλο στην προπόνηση των Τόφιζ και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τη «ζημιά», η οποία θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για το υπόλοιπο του 2020.

Έτσι, ο Ιταλός coach θα πρέπει να εμπιστευτεί τον 20χρονο Νιλς Νκουνκού ή να προβεί σε… αλχημείες για να καλύψει το πολύ σημαντικό κενό του Γάλλου μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου.

Just Big Thank you for all your messages I will be back quick as I can See you soon in Goodison Nil Satis Nisi Optimum pic.twitter.com/icuuG9sEsu

— Lucas Digne (@LucasDigne) November 26, 2020