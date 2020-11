Άντι Ρόμπερτσον: Όσο οι άλλοι απορούν, εκείνος... τρέχει!

Ο Σκωτσέζος φουλ μπακ, ένας από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ευρώπη, ο αμυντικός με τις περισσότερες ασίστ αυτή τη στιγμή στα μεγάλα πρωταθλήματα και ένα παιδί που κόστισε μόλις 8 εκατομμύρια λίρες πριν από μια τριετία, απολαμβάνει πλέον τους καρπούς των κόπων του.

Έχοντας μεγαλώσει μαζί με τη Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει Champions League, Πρωτάθλημα Αγγλίας, ευρωπαϊκό Super Cup και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο «Ρόμπο» συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό και αυτό είναι που κάνει άπαντες ν' απορούν μαζί του.

Κι όμως, διόλου τυχαίο είναι. Ούτε συμβαίνει απλά και μόνο λόγω του πάθους και του τρόπου σκέψης του. Το έχει δουλέψει. Έχει μοχθήσει. Για κάθε στιγμή χαλάρωσής του, ξέρει ότι θα πρέπει να γυρίσει ξανά τον διακόπτη και να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Και αυτό που συνέβη τον τελευταίο καιρό με τις συμμετοχές του στην εθνική ομάδα της Σκωτίας, την πίεση για την πρόκριση στο Euro του καλοκαιριού και την επαναφορά στις υποχρεώσεις του με την Λίβερπουλ, μόνο τον κόσμο εκπλήσσει. Γιατί εκείνος ξέρει πολύ καλά τι του συμβαίνει και που έχει τοποθετήσει τα όριά του...

Ως αρχηγός φρόντισε να στείλει την εθνική Σκωτίας στα τελικά του Euro του καλοκαιριού μετά τη νίκη στα πέναλτι, στο μπαράζ απέναντι στους Σέρβους. Έπειτα, ο Στιβ Κλαρκ ανέφερε ότι ο Ρόμπερτσον έπρεπε να ξεκουραστεί γιατί αντιμετώπιζε μυϊκές ενοχλήσεις κι αυτό θορύβησε τον Κλοπ. Κι όμως, ο 26χρονος φουλ μπακ έπαιξε και σε ολόκληρο το ματς του Nations League απέναντι στο Ισραήλ απουσιάζοντας μονάχα από την αναμέτρηση με τους Σλοβάκους. Ήταν δυνατός, ήθελε να προσφέρει – όπως το επιθυμεί διακαώς κάθε φορά που τον καλεί η εθνική ομάδα – και επιστρέφοντας στο Λίβερπουλ ήταν χάρμα οφθαλμών απέναντι στην Λέστερ. Ούτε κόπωση, ούτε λάθη, ούτε δύσκολες ανάσες... Τίποτα. Ήταν το γνωστό... μηχανάκι!

Δεν θέλει ούτε να σκεφτεί ότι κάποιος άλλος θα του πάρει τη θέση. Θέλει να παίζει συνέχεια. Και φροντίζει να το κάνει με τους αριθμούς που παρουσίασε στο ματς απέναντι στην Λέστερ, είτε προέρχεται από ζόρικο πρόγραμμα με συνεχείς υποχρεώσεις, είτε όχι. Κόντρα στις «αλεπούδες» πέρα από την ασίστ είχε 94 επαφές με τη μπάλα, 100% επιτυχία στα τάκλιν, 100% επιτυχία στις ντρίμπλες, κέρδισε 4 μονομαχίες στο χορτάρι, έφτιαξε δυο μεγάλες ευκαιρίες και ξανά έτρεχε ασταμάτητα όλη την αριστερή πλευρά. Η τρέλα του, τον έχει οδηγήσει στις 103 συμμετοχές στην Premier League από την σεζόν 2017-2018, όταν ντύθηκε στα «κόκκινα» έναντι μόλις 8 εκατομμυρίων λιρών. Οι εμφανίσεις του μεταφράζονται σε 9.085 λεπτά συμμετοχής, έχει φτιάξει συνολικά 149 φάσεις για γκολ, πράγμα που ερμηνεύεται σε 1,48 ανά 90λεπτο, ενώ, κάνει 0,31 ασίστ ανά αγώνα.

Μετά και τον τρόπο με τον οποίο «σέρβιρε» γλυκά για το κεφάλι του Ντιόγο Ζότα στο δεύτερο από τα τρία γκολ της Λίβερπουλ απέναντι στη Λέστερ, ο Άντι Ρόμπερτσον έφτασε στις 31 ασίστ σε επίπεδο Premier League από το 2017, όταν και πήρε μεταγραφή από την Χαλ στους «κόκκινους». Αυτός ο αριθμός των γκολ που έχει φτιάξει ο Σκωτσέζος νυν αρχηγός της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, είναι ο μεγαλύτερος από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην γραμμή των μετόπισθεν, όχι μονάχα στην Premier, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

Σε ό,τι αφορά την φαντασμαγορική Λίγκα της Αγγλίας, εκεί, ο μοναδικός που έχει περισσότερες ασίστ από τον «Ρόμπο» στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, είναι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο Βέλγος, που πέρυσι έφτασε στις 20 ασίστ ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση του Ανρί σε μια σεζόν στην Premier, έχει σύνολο 41 «σερβιρίσματα».

Andy Robertson has 31 assists in the Premier League since he made his Liverpool debut. Only Kevin De Bruyne has provided more PL assists in that time (41)

Ο «Μίλι», όπως τον αποκαλούν στην Λίβερπουλ, είναι ένας από τους πιο πιστούς και υποδειγματικούς επαγγελματίες που μπορεί να βρει κανείς στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι 34 ετών και έχει προσέξει τόσο πολύ τον εαυτό του που προπονείται και έχει αντοχές τις οποίες ζηλεύουν οι κατά πολύ νεότεροι συμπαίκτες του στους «κόκκινους». Ο Άντι Ρόμπερτσον μπορεί να φαίνεται... χαβαλές και γενικότερα να έχει μια συμπεριφορά που σε κάνει να τον θέλει να βγεις για μπύρες μαζί του, όμως, στο κομμάτι της δουλειάς του και του τρόπου με τον οποίο σκέφτεται το ποδόσφαιρο, είναι απόλυτος.

Όπως αποκαλύπτει και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, όπου εξιστορεί την περσινή θεότρελη σεζόν κατά την οποία η Λίβερπουλ επέστρεψε στην κορυφή έπειτα από 30 χρόνια, ο «Ρόμπο» έχει το σύνδρομο της... αυτοτιμωρίας και της συγκράτησης. Ακόμα κι όταν περνάει καλά με τους φίλους και την οικογένειά του ή πίνει ένα ποτό παραπάνω όντας χαλαρός στο γιοτ με το οποίο θα κάνει διακοπές, τις επόμενες ώρες ή το επόμενο πρωί θα τον δει κανείς να ... καταπίνει χιλιόμετρα. Το κάνει για να... ξεφύγει από τις ενοχές. Αυτές που του προκαλούνται κάθε φορά που παραστρατεί από το επαγγελματικό του πρόγραμμα όσον αφορά την διατροφή ή την καλοπέραση και το παίρνει βαρέως, επιλέγοντας να «τιμωρήσει» τον χαλαρό εαυτό του και να του υπενθυμίσει τον επαγγελματία Άντι...

The best left back in the world.

So consistently good, week in week out. Never puts a foot wrong, always gives 100% for the team, wonder of a cross, solid defensively and just as good offensively.

Andy Robertson. pic.twitter.com/SzH6qnCeAF

— Watch LFC (@Watch_LFC) November 22, 2020