Ο Ράσφορντ έχοντας ενώσει όλη την Αγγλία και με περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές για τον σκοπό που ξεκίνησε και τον οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει, έπεισε ξανά τον Μπόρις Τζόνσον να πάρει πίσω την απόφαση για το stop στο πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων στα παιδιά των σχολείων και τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες.

Ο 23χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και σχολίασε σχετικά: «Τώρα είναι ώρα για συνεργασία»!

Τα κατάφερε ξανά, παρά τη νέα άρνηση της Κυβέρνησης πριν από λίγο καιρό για τη συνέχιση του προγράμματος διάθεσης τροφίμων κυρίως τις εορταστικές περιόδους μέχρι και το Πάσχα του 2021.

Just had a great conversation with the Prime Minister, now is the time for collaboration

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 7, 2020