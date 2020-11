Ποτσετίνο: «Έτοιμος να επιστρέψω» (vid)

Ο πρώην τεχνικός της Τότεναμ που πέρασε πολλές δύσκολες στιγμές στο Λονδίνο μέχρι και το φινάλε του 2019 όταν πλέον είχε... αδειάσει από ιδέες και εμπνεύσεις και ο κύκλος του έκλεισε στα «σπιρούνια» φιλοξενήθηκε στο στούντιο του SkySports το βράδυ της Δευτέρας και ανέφερε:

«Είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, είναι το πάθος μου δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Δεν είναι άγχος να επιστρέψω στις προπονήσεις, να δουλέψω για ένα ματς...

Μόλις πιάσω δουλειά θα φροντίσω και να κουρευτώ! Ανυπομονώ να συμμετέχω ξανά στο άθλημα γιατί δεν είναι το ίδιο αυτό που κάνουμε που παραμένουμε στο χώρο, με το να είσαι σε μια ομάδα και καθημερινά να δουλεύεις και να έρχεσαι σε επαφή με τους παίκτες και τους συνεργάτες σου».

"I'm always ready."

Mauricio Pochettino insists he is ready to return to football! pic.twitter.com/DVR4bcxDpT

— Sky Sports (@SkySports) November 2, 2020