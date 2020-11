Δεν πάνε καλά εντός έδρας τα πράγματα για τη Λιντς στην Premier League.

Τα... καναρίνια για πρώτη φορά από τότε που κάθεται στον πάγκο τους ο Μαρσέλο Μπιέλσα, έκαναν 2 σερί εντός έδρας ήττες.

Το 1-4 από την Λέστερ και το 0-1 από την Γουλβς.

2 - Leeds United have lost back-to-back home league games for the first time under Marcelo Bielsa, last doing so in March 2018 under Paul Heckingbottom. Unfamiliar. #LEELEI pic.twitter.com/TYIQ4aCuX4

— OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2020