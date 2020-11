Βάρντι: Έβδομος στην ιστορία με 9 σερί εκτός έδρας γκολ (pic)

Το διπλό της Λέστερ επί της Λιντς έκρυβε και ένα ρεκόρ για τον Τζέιμι Βάρντι. Ο Άγγλος επιθετικός που σκόραρε πάλι, έγινε ο 7ος παίκτης στην ιστορία της Premier League με 9+ σερί γκολ εκτός έδρας και ο πρώτος μετά τον Χάρι Κέιν.

Ο φορ της Τότεναμ μέτρησε 13 σερί τον Σεπτέμβρη του 2017.

9 - Jamie Vardy's strike this evening saw him become the seventh player in Premier League history to score 9+ consecutive goals away from home in the competition and the first since Harry Kane (13 in a row on the road) in September 2017. Breakaway. #LEELEI pic.twitter.com/v3ly7Aqujc

— OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2020