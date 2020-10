Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Έβερτον είδε τον Πίκφορντ να μην μπορεί να σταματήσει, να πέφτει πάνω στο δεξί του πόδι και να του προκαλεί τεράστια ζημιά στον χιαστό.

Όπως ενημέρωσε η Πρωταθλήτρια Αγγλίας το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Φαν Ντάικ έκανε την προγραμματισμένη επέμβαση στο πόδι του, σε κλινική στο Λονδίνο και πλέον ξεκινάει όλη τη διαδικασία που απαιτείται μέχρι να επιστρέψει γερός και δυνατός στο γήπεδο.

Φυσικά, η Λίβερπουλ γι' ακόμα μια φορά απέφυγε να βάλει χρονοδιάγραμμα...

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.

He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department

— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020