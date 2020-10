Λιντς – Γουλβς: Ορεξάτος Κόουντι, «γλέντι» με Κάραγκερ on air! (vid)

Ο αρχηγός της Γουλβς, λίγο μετά τη νίκη (1-0) της ομάδας του επί των «παγωνιών» του Μπιέλσα, το βράδυ της Δευτέρας, αρχικά άκουσε από τον Τζέιμι Κάραγκερ πως ο Κλοπ τον σκέφτεται για αντικαταστάτη του Φαν Ντάικ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ολλανδού...

Ο Άγγλος στόπερ ασφαλώς δεν το «έχαψε», γέλασε αμέσως δείχνοντας και στο στούντιο του SkySports πως δεν καταλαβαίνει από τέτοια, ενώ, λίγο αργότερα, εξεπλάγην που άκουσε ότι ο Κίλμαν κι όχι εκείνος, ήταν ο Man of the Match, προσφέροντας γέλιο με την αντίδρασή του στο άκουσμα πως το βραβείο θα πήγαινε σε άλλον!

As if @Carra23 has tried to fool Conor Coady into believing Jurgen Klopp wants him to replace Virgil van Dijk!

Handled like a true professional pic.twitter.com/YKDhtAM9qn

— Soccer AM (@SoccerAM) October 19, 2020