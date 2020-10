Μουρίνιο: «Πως να με αναφέρει ο Βενγκέρ στο βιβλίο αφού... δεν με νίκησε ποτέ;»!

Έπειτα από εκείνο τον τελικό του Champions League το 2019 στη Μαδρίτη όπου κάθισαν δίπλα – δίπλα για τις ανάγκες τηλεοπτικής εκπομπής και έδειξαν ν' αφήνουν στην άκρη τις διαφορές τους, ξαφνικά... βρίσκονται ξανά στα «μαχαίρια».

Ο Μουρίνιο κατάφερε να οξύνει πάλι τα πνεύματα και να επαναφέρει στο προσκήνιο την ... διαταραγμένη σχέση του με τον Αρσέν Βενγκέρ, όταν δέχθηκε ερώτηση για το γεγονός πως ο Αλσατός δεν τον αναφέρει καθόλου στο βιβλίο του!

«Και πως να με αναφέρει αφού... δεν με νίκησε ποτέ στο γήπεδο; Δεν μπορείς να κάνεις ένα κεφάλαιο με 12 ή 14 παιχνίδια στα οποία δεν νίκησες ποτέ. Υποτίθεται ένα βιβλίο σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα και να είσαι περήφανος, οπότε αντιλαμβάνομαι την κατάσταση πολύ καλά...» ήταν τα λόγια του Πορτογάλου!

Jose Mourinho has a theory about why he doesn't feature in Arsene Wenger's new book pic.twitter.com/4zcjVsBaee

