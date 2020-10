Ο Οζίλ δίνει ξανά δουλειά στον «Gunnersaurus» της Άρσεναλ, καλύπτοντας ολόκληρο τον μισθό του! (pic)

Η είδηση της απόλυσής του ανθρώπου που βρισκόταν κάτω από τη θρυλική μασκότ της Άρσεναλ μετά από 27 χρόνια, του μοναδικού «Gunnersaurus», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και λύπησε ιδιαίτερα τους φιλάθλους των Κανονιέρηδων που ουσιαστικά μεγάλωσαν μαζί του. Ωστόσο, μία μέρα αργότερα υπήρξε ανατροπή δεδομένων και μάλιστα με «ήρωα» ένα πρόσωπο που ακούει τα χειρότερα και έχει μείνει στην αφάνεια εδώ και έναν χρόνο στο εσωτερικό της.

Ο Μεσούτ Οζίλ, ξεχασμένος από τον Μίκελ Αρτέτα κι από την πλειονότητα του κοινού της Άρσεναλ το τελευταίο διάστημα, προχώρησε σε μια θαυμάσια και βαθιά σημαίνουσα κίνηση για τον σύλλογο, καθώς ανακοίνωσε πως θα καλύπτει ολόκληρο τον μισθό του Τζέρι Κάι, του ανθρώπου κάτω από τον «δεινοσαυράκο», για όσο καιρό συνεχίζει να είναι παίκτης των Λονδρέζων! Έτσι, η θρυλική μασκότ του κλαμπ θα συνεχίσει να «ζει» μέσα στον οργανισμό και ο Κάι θα πάρει πίσω τη δουλειά του, λίγες ώρες αφότου υποχρεώθηκε να «θυσιαστεί» βάσει της αμφιλεγόμενης απόφασης της διοίκησης, με γνώμονα τις περικοπές λόγω πανδημίας.

«Στενοχωρήθηκα πολύ που ο Τζέρι Κάι, ή αλλιώς η διάσημη και πιστή μασκό του Gunnersaurus κι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου μας, απολύθηκε μετά από 27 χρόνια. Ως εκ τούτου, προσφέρoμαι να αποζημιώσω την Άρσεναλ για ολόκληρο τον μισθό του μεγάλου πράσινου φίλου μας, για όσο θα αποτελώ παίκτη της ομάδας», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter και είναι σίγουρο πως κέρδισε πίσω τη συμπάθεια των φιλάθλων μετά από αυτή του την πρωτοβουλία.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z

