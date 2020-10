Η Έβερτον ζει το όνειρό της με τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο από την έναρξη της περιόδου και πραγματοποιεί το κορυφαίο ξεκίνημα της εδώ και έναν αιώνα κι ένα... τέταρτο!

Η νέα νίκη επί της Μπράιτον με 4-2, με την οποία οι Τόφιζ πέτυχαν το 4Χ4 στη φετινή Premier League έπειτα από 51 χρόνια και στρογγυλοκάθισαν στην κορυφή, σηματοδότησε το ιδανικότερο «μπάσιμο» που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ σε αγωνιστική περίοδο, από το αρχαιότατο 1894-1895!

Κοινώς, οι Μπλε του Μέρσεϊσαϊντ είχαν να επαναλάβουν το 7Χ7 σε όλες τις διοργανώσεις 126 ολόκληρα χρόνια και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να σταματήσουν σύντομα!

@Everton have won their first 7 games of a season in all competitions for the first time for 126-years since 1894-95 pic.twitter.com/0Tb1EO9f6y

