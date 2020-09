Τιάγκο: «Μου είπε ο Τόρες να μην αγγίξω την επιγραφή του Άνφιλντ... » (vid)

Ο Ισπανός χαφ των «κόκκινων» μίλησε με απόλυτο σεβασμό για την ιστορία της νέας του ομάδας και αποκάλυψε αυτό που τον συμβούλευσε ο Τόρες στην επικοινωνία που είχαν οι δυο συμπατριώτες, στις πρώτες μέρεςε του Τιάγκο στη Λίβερπουλ.

«Μου είπε να μην ακουμπήσω αυτή την επιγραφή αν πρώτα δεν κατακτήσω κάποιον τίτλο και θέλω να σεβαστώ αυτή την παράδοση. Συμφωνώ ότι πρέπει να αξίζεις να αγγίξεις το "This is Anfield" και θέλω να το σεβαστώ αυτό» ήταν τα λόγια του εκ των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του κλαμπ του λιμανιού.

