Τα «σπιρούνια» φιλοξενούνται το βράδυ της Τρίτης από τον σύλλογο της LeagueTwo, όμως, η πανδημία «χτύπησε» πολύ δυνατά την πόρτα της Λέιτον Όριεντ κι αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει το προγραμματισμένο παιχνίδι.

Έπειτα από τα κρούσματα κορονοϊού που παρουσιάστηκαν, δεν είναι δυνατό να γίνει το ματς, αφού και το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο της ομάδας της τέταρτης κατηγορίας έχουν μπει σε lockdown.

Είναι πολύ πιθανό να προκριθεί άνευ αγώνα η Τότεναμ αφού δεν υπάρχει κενή ημερομηνία στο ήδη φορτωμένο πρόγραμμα!

The EFL is liaising with club medics and Public Health England over the next steps. Postponement seems certain, now to decide whether Spurs get the tie given the complete lack of wriggle room for a rearrangement (there are no current EFL protocols for this situation) #THFC #COYS

