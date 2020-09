Ο νυν επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας σκόραρε δυο φορές στο παιχνίδι των «αετών» με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» και... «σκότωσε» την ομάδα του Σόλσκιερ με το τελικό 3-1 και το back-to-back θετικών αποτελεσμάτων για τους Λονδρέζους στο «Θέατρο των Ονείρων».

«Ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, μέχρι τη στιγμή που άρχισε να έχει τη σχέση με την κόρη του Μόγιες...» ανέφερε ο παλαίμαχος φουλ μπακ, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την παρουσιάστρια που σχολίασε:

«Αυτό καλύτερα θα ήταν να το αφήσουμε απ' έξω».

Και το SkySports με επίσημη δήλωση απολογήθηκε για το λάθος του Εβρά από τη στιγμή που ουδέποτε είχε υπάρξει η οποιαδήποτε σχέση του ποδοσφαιριστή της Πάλας με την κόρη του άλλοτε κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Evra on Zaha “I remember he was such an electric player but then he had this affair with David Moyes daughter”

Sky have just had to apologise @Evra pic.twitter.com/LcXRGK4FmI

— Steve Burn (@SteveBurn91) September 19, 2020