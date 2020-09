Ο Ουαλός σούπερ σταρ και ο Ισπανός αριστερός μπακ έφτασαν στην αγγλική πρωτεύουσα το μεσημέρι της Παρασκευής και κατευθύνθηκαν αμέσως στο προπόνητικό κέντρο των «σπιρουνιών».

Μάλιστα, ο Μπέιλ είχε τόσο καλή διάθεση που σταμάτησε για λίγο και χάρισε μια φωτογραφία σε έναν οπαδό που τον περίμενε πως και πως!

Gareth Bale has arrived at #THFC! He's now at the training ground ahead of completing his return to Spurs from Real Madrid: https://t.co/ftANORSEq5 pic.twitter.com/JbqrBLDFkk — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2020

Gareth Bale had time to take a selfie with a Tottenham fan while on his way to re-sign for the club (via @footballdaily)pic.twitter.com/BHjDhDjkKT — ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2020