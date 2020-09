Λίβερπουλ: Ο Χέντερσον έστειλε στον Λόβρεν δώρο ένα αντίγραφο του τροπαίο της Premier! (pics)

Ο Λόβρεν, σκόραρε στην ήττα (4-2) της Κροατίας από τη Γαλλία στο Nations League, έχει ήδη ανοίξει λογαριασμό στη νέα ομάδα του, τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και αποχωρώντας από τη Λίβερπουλ ως Πρωταθλητής Αγγλίας, έβαλε και 13 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ.

Από τα πιο αγαπητά παιδιά στο εσωτερικό του συλλόγου και άνθρωπος που πάντοτε έκανε χαβαλέ, ο Λόβρεν πήρε ένα τεράστιο δώρο από τον Τζόρνταν Χέντερσον που μαζί με το αντίγραφο του τροπαίου της Premier League, του έγραψε τα ακόλουθα:

«Είναι απίθανο να σκέφτομαι τη Λίβερπουλ δίχως εσένα και ειλικρινά δεν είναι εύκολο να κατανοήσω ότι δεν θα είσαι μαζί μας.

Ήσουν τρομερή παρουσία στην ομάδα και ένας από τους παίκτες που ασκούσε τη μεγαλύτερη επιρροή και βοηθούσε όλους για να φτάσουμε εκεί που είμαστε τώρα. Να γίνουμε δηλαδή πρωταθλητές και νικητές.

Ελπίζω να ξέρεις ότι θεωρείσαι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο σε αυτό που κάνεις. Και σε εμάς και στην Κροατία έχεις καταφέρει να προκαλέσεις μια νοοτροπία συνεχούς μάχης.

Ακόμα και σε στιγμές που ήταν δύσκολα τα πράγματα για εμάς, πάντοτε ήσουν εκεί για όλους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στήριξη που μου παρείχες και τη διαφορά που έκανες και σε μένα. Ήσουν πάντα ο “αρχηγός” δίχως να χρειάζεσαι περιβραχιόνιο.

Εκτός γηπέδου είσαι ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες που έχουν υπάρξει στ' αποδυτήρια που έχω βρεθεί. Όλοι μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί σου. Είσαι απίθανος άνθρωπος.

Μου λείπεις ήδη. Ακόμα περιμένω να σε δω στο Μέλγουντ και να είσαι κατευθείαν μέσα στις πλάκες και τις συζητήσεις. Ελπίζω να έχεις καταλάβει πόσο πολύ σε εκτιμούμε όλοι για όσα έχεις δώσει στη Λίβερπουλ. Δεν φτάνουν τα λόγια για να σ' ευχαριστήσω όσο θα σου άξιζε και πάντα θα είμαι διαθέσιμος για ό,τι χρειαστείς κι εσύ και η οικογένειά σου.

Καλή επιτυχία στο μέλλον και να ξέρεις ότι στη Λίβερπουλ θα έχεις πάντα τα αδέρφια σου, αν χρειαστείς οτιδήποτε...».

Dejan Lovren has shared an amazing letter Jordan Henderson sent to him along with a gift on Instagram. pic.twitter.com/CA7dE2vTmd

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) September 9, 2020