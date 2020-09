Έχοντας περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και μια μέρα μετά την επίτευξη του deal ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπάγερ έναντι 80 + 20 εκατομμυρίων ευρώ, ο Χάβερτς είναι έτοιμος να ντυθεί στα μπλε και ν' ανακοινωθεί επίσημα από τη νέα του ομάδα.

Όπως αναφέρει η Bild αλλά και η συνδρομητική ιστοσελίδα theAthletic, ο νεαρός μεσοεπιθετικός έφυγε για λίγο από το camp των Γερμανών στην Στουτγκάρδη για να υπογράψει και να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ.

Kai Havertz has left Germany's camp to finalise his move to Chelsea, reports @David_Ornstein

Chelsea fans: pic.twitter.com/hYDhAuG29q

