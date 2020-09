Αλέξις Σάντσες: «Μετά την πρώτη προπόνηση με τη Γιουνάιτεντ... ζήτησα να γυρίσω στην Άρσεναλ»! (vid)

Ο Χιλιανός νυν επιθετικός της Ίντερ, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για όσα σκεφτόταν από τις πρώτες μέρες της παρουσίας του στο Μάντσεστερ και καταλαβαίνει κανείς για ποιον λόγο θεωρήθηκε... πεταμένα λεφτά.

«Αμέσως μετά την πρώτη μου προπόνηση με την ομάδα, αντιλήφθηκα τι γινόταν και πήρα τηλέφωνο τον ατζέντη μου να τον ρωτήσω αν μπορούσαμε να σπάσουμε το συμβόλαιο και να γυρίσω στην Άρσεναλ» είπε ο Σάντσες, που είχε κοστίσει 34 εκατομμύρια για ν' αποκτηθεί και δεν επέστρεψε απολύτως τίποτα στο γήπεδο...

Alexis Sanchez on joining Manchester United: “After the first training session, I realised many things & when I got back home, I told my agent if I could cancel the contract & go back to Arsenal.” [@patopeloteros - translation via @OsmanZtheGooner] #afc pic.twitter.com/xfvVWKPDO2

